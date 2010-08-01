Конкурс «Мисс Толстушка» выиграла сотрудница ресторана (фото)
23:17, 01 августа 2010Разное
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Анджела чувствует себя на все 170
В Италии завершился конкурс «Мисс Толстушка-2010». Как сообщает агентство ANSA, победительницей названа Анджела Сконьямильо (Angela Scognamiglio), вес которой – 170 кг.
Сконьямильо – уроженка Неаполя, сейчас она живет в Монтекатини и работает в ресторане своего друга.
Второе место заняла Синтия-Фернанда Парейра, которая весит 169,5 кг. Парейра родом из Аргентины, сейчас она живет в Болонье, пишет Газета.ру
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