Конкурс «Мисс Толстушка» выиграла сотрудница ресторана (фото)

В Италии завершился конкурс «Мисс Толстушка-2010». Как сообщает агентство ANSA, победительницей названа Анджела Сконьямильо (Angela Scognamiglio), вес которой – 170 кг.

Сконьямильо – уроженка Неаполя, сейчас она живет в Монтекатини и работает в ресторане своего друга.

Второе место заняла Синтия-Фернанда Парейра, которая весит 169,5 кг. Парейра родом из Аргентины, сейчас она живет в Болонье, пишет Газета.ру