В Ливадии "Газель" сорвалась с обрыва и повисла на деревьях

В Ливадии (Ялта, Крым) автомобиль "Газель" сорвался с обрыва и повис на деревьях, водитель с места происшествия скрылся.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, транспортное происшествие произошло поздно вечером 31 июля в районе Органного зала в Ливадии.

Водитель автомобиля "Газель", не справившись с управлением, сбил железное ограждение, вследствие чего автомобиль упал с обрыва с высоты приблизительно 6-8 м и повис на деревьях. Произошла утечка топлива. На месте ЧП было организовано освещение, выключен аккумулятор автомобиля, остатки топлива слиты из бака, разлитое топливо смыто.

Ведется следствие.