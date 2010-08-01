В Ливадии "Газель" сорвалась с обрыва и повисла на деревьях
14:36, 01 августа 2010Разное
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Водитель скрылся
В Ливадии (Ялта, Крым) автомобиль "Газель" сорвался с обрыва и повис на деревьях, водитель с места происшествия скрылся.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, транспортное происшествие произошло поздно вечером 31 июля в районе Органного зала в Ливадии.
Водитель автомобиля "Газель", не справившись с управлением, сбил железное ограждение, вследствие чего автомобиль упал с обрыва с высоты приблизительно 6-8 м и повис на деревьях. Произошла утечка топлива. На месте ЧП было организовано освещение, выключен аккумулятор автомобиля, остатки топлива слиты из бака, разлитое топливо смыто.
Ведется следствие.
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