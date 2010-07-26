Шесть месяцев упущенных возможностей. Прощание с иллюзиями

Никто не будет возражать, после президентских выборов страна пришла в движение. Остается только выяснить – в какую же сторону мы движемся? Анализ ситуации в экономике показывает, что движение это пока хаотично и зачастую направлено не вперед, а назад.

Шесть месяцев 2010 года для Украины стало временем начала прощания с иллюзиями и упущенными экономическими возможностями. Предлагаю проанализировать этот период с точки зрения экономики.

К плюсам новой власти следовало бы отнести то, что Президентом Украины заявлен курс на реформы. Но у нас слово реформа скоро станет ругательным, настолько затаскали его «псевдореформаторы». За годы независимости народ Украины слишком часто разочаровывался: в выборе, политиках и политике. Сегодня в обществе очень сильны настроения ожидания реформ. И имитация столь необходимых Украине реформ приведет к сильному разочарованию, которое поставит жирную точку на будущем процессе преобразований в стране. Поэтому я убеждена, что имитация реформ хуже их отсутствия.

Кроме того, вместо обещанных реформ пока мы наблюдаем колоссальное давление на предпринимателей. Бесконечными проверками, непомерными штрафами на местах фактически уничтожается малый и средний бизнес – налоговая ведет с ним первобытнообщинную борьбу. Не принимаются отчеты за первое полугодие, что влечет за собой начисление колоссальных штрафов.

По данным Госкомстата на смену инфляции в июне пришла дефляция. Индекс потребительских цен в прошлом месяце снизился на 0,4% по отношению к маю. Это можно было бы отнести к плюсам. Но дефляционные процессы, которые повторяются каждое лето, являются краткосрочными и не отражают стабильность в экономике. Снижение цен коснулось сезонных продуктов: яиц, капусты, фруктов. И, так как в экономике не произошло структурных изменений, осенью нас ждет новый виток инфляции.

Следует отметить, что известное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило суверенные долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины до "B". Прогноз по долгосрочным рейтингом – "Стабильный". Это можно было бы отнести к заслугам нынешней власти. Смущает лишь одно – повышение суверенных рейтингов Украины последовало сразу же вслед за достижением договоренности с МВФ о новой программе кредитования на $14,9 млрд. и одновременным секвестром бюджета. Экономисты давно говорили, что расходы бюджета можно сократить за счет уменьшения затрат на раздутый чиновничий аппарат.

Вместо этого ценой договоренности с МВФ стало сокращение на 2,7 млрд. гривен расходов на повышение безопасности шахтеров, сокращение на 650 млрд. гривен средств, выделяемых на строительство жилья военнослужащим, на 800 млн. гривен сокращены расходы на инновационные и инвестиционные проекты, на 1,7 млрд. гривен обрезано удешевление кредитов для экономики. У специалистов резонно возникает вопрос, каково же качество государственного бюджета, подготовленного правительством, если уже через месяц в него вносятся такие серьезные правки?

Последнее решение в данном ряду – повышение на 50% цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго. Можно было бы говорить о его целесообразности, если бы дополнительные средства были направлены на модернизацию системы жилищно-коммунального хозяйства, стимулирование инвестиций в энергосбережение. Тогда мы могли бы ожидать постепенного перехода на экономически обоснованные тарифы. Но об этом и речи нет – повышение цен на газ стало лишь одним из пунктов требований МВФ.

Как известно, в начале года Госкомстатом был зафиксирован рост промышленного производства. Эта тенденция продолжалась весь первый квартал, что дало возможность серьезным экономистам говорило о том, что страна понемногу начала выходить из кризиса. Но уже во втором квартале мы наблюдаем падение индекса промпроизводства месяц к месяцу. Если в первые три месяца года промышленность демонстрировала рост, обеспеченный еще предыдущим правительством, то во втором квартале мы наблюдаем спад – на 1,8 % в апреле, на 0,6% в мае и на 0,5% в июне. Вызывает серьезную обеспокоенность резкое падение индекса цен производителей с 4,4% в мае до «минус» 0,5% в июне. Сокращение промпроизводства одновременно с резким падением цен на промышленную продукцию – это очень серьезный сигнал, демонстрирующий негативные тенденции в экономике, в которой не проводятся структурные реформы. А отсутствие реакции правительства на падение промпроизводства, которое три месяца спокойно наблюдает за этой негативной тенденцией, уже осенью выльется в сокращение рабочих мест и остановку ряда предприятий.

Неопределенной остается и ситуация в горно-металлургическом комплексе и химической промышленности. Отечественные предприятия фактически теряют внешние рыки. Правительство, не продлив Меморандум, предоставлявший льготы, в то же время не предложило предприятиям ГМК и химпрома никаких стимулов для развития. Решение об отмене льгот необходимо было принимать еще в начале года, когда эти отрасли демонстрировали положительную динамику. Сейчас же правительство пошло на этот непопулярный шаг в самый неподходящий момент - во время падения производства, нарастания негативных тенденций на внешних рынках и отсутствия спроса на внутреннем. При этом отмену льгот необходимо обязательно компенсировать экономическими механизмами, которые позволили бы модернизировать предприятия. К сожалению, ничего не делается для изменений внутренней структуры украинской экономики, не стимулируется внутренний рынок.

К несомненным плюсам новой власти стоит отнести принятие закона о едином социальном взносе. Об этом говорили уже давно - один налог гораздо легче администрировать, чем четыре разных, и принятое решение может снизить нагрузку на бизнес. Но позитивным это новшество останется только в том случае, если он не приведет к повышению ставки налога. А такая опасность существует, учитывая опыт внесения на рассмотрение Верховной Рады репрессивного Налогового кодекса, разработанный под руководством вице-премьера Тигипко.

Получив негативную реакцию в среде промышленников и предпринимателей, резкую критику со стороны авторитетных экономистов и почти 6000 тысяч поправок от народных депутатов, разработчики кодекса объявили, что это была «провокация» с целью разбудить инициативу предпринимателей. Сложно комментировать столь бесчеловечный эксперимент над целой страной, за который «псевдореформаторы» должны понести ответственность. В этом же ряду решение о том, что субъекты предпринимательской деятельности, работающие на едином налоге, должны ежемесячно дополнительно отчислять более 200 гривен в Пенсионный фонд.

В свете таких «экспериментов» не удивительно, что Украина впервые за последние годы в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума опустилась сразу на 10 пунктов. При этом по таким основным критериям, как макроэкономическая стабильность и оснащенность новыми технологиями падение составило 15 пунктов, а по уровню развития финансового рынка страна опустилась еще больше – на 21 пункт. При этом самый низкий рейтинг Украины (120-е место из 133) зафиксирован по составляющей «эффективность институциональной среды».

Мировая экономика находится в начале выхода из кризиса, и для каждой страны открывается «окно» для ускоренного развития. При правильно расставленных приоритетах, в Украине уже сегодня можно начать строительство экономики двадцать первого века, и делать это необходимо с помощью современного инструментария. Еще не поздно все исправить. Но времени мало: если немедленно не начать действовать, можно упустить предоставленный шанс.

Наталия Королевская, народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства