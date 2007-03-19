Южная железная дорога изменила расписание и маршруты ряда поездов

Южная железная дорога изменила расписание и маршруты следования ряда пассажирских поездов, проходящих через Харьков, с 15 марта по 25 мая.

Как сообщили УНИАН на Южной железной дороге, изменения внесены в связи с ремонтными работами на участке Борки-Беляевка.

Железнодорожники будут ремонтировать указанный участок в рамках подготовки к летнему сезону, выполняя планы «Укрзализныци» по модернизации крымского направления. В частности, в этом году на данном участке планируют модернизировать 59,5 км пути.

В связи с этим изменено расписание следующих поездов: №7/8 «Санкт-Петербург - Севастополь», №15/16 «Москва - Днепропетровск», №17/18 «Москва - Севастополь», №65/66 «Москва - Николаев», №67/68 «Москва - Симферополь», №81 «Харьков - Симферополь», №57 «Харьков - Кривой Рог», №803 «Харьков - Днепропетровск» и др.

Поезд №55/56 «Сумы - Симферополь» отменен, вместо него к поезду №100 «Минск - Симферополь» будут прицеплены дополнительные вагоны сумского формирования.