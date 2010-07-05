Супруга нового президента Германии покорила немцев (фото)

Супруга нового президента Германии в одночасье стала объектом обожания немцев. Такой первой леди страна еще не знала: 36-летняя Беттина Вульф - не только самая молодая супруга главы ФРГ за всю историю страны, но и олицетворение современной женщины, она обожает спорт, рок-музыку и умело совмещает карьеру и семью. "Фрау Идеал", "женщина с изюминкой", "законодательница мод" - именно так нарекают эту спортивного сложения блондинку ростом 1 м 80 см, передает Deutsche Welle.

Четыре года назад премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Кристиан Вульф, политик с репутацией консервативного католика, после 18 лет стабильного брака ушел от своей жены. Разлучницей стала Беттина Кернер, в то время - пресс-референт компании по производству автозапчастей Continental.

Длинноногая красавица с открытой улыбкой и свободной манерой держаться сразу вызвала симпатии, а фотографов и журналистов она и вовсе очаровала. Фотографии Беттины в модных туалетах и с татуировкой на плече в стиле "трайбл" стали мелькать не только на страницах газет, но и в глянцевых журналах.

К.Вульф не скрывает, что гордится женой. "У меня крутая жена", - говорит о своей супруге новый президент Германии. Даже в манере поведения он старается походить на нее: прост в общении, стал приходить на некоторые общественные мероприятия не в костюме, а в джинсах, на вечеринках с удовольствием танцует.