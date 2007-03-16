Пожар в киевском театре
08:53, 16 марта 2007Разное
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Сгорел 30-метровый декоративный занавес
На сцене Киевского академического театра драмы и комедии вчера под вечер возник пожар, жертв и пострадавших нет.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате пожара сгорел 30-метровый декоративный занавес.
Двумя отделениями Государственной пожарной охраны пожар был ликвидирован.
Причина пожара устанавливается.
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