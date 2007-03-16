Пожар в киевском театре

На сцене Киевского академического театра драмы и комедии вчера под вечер возник пожар, жертв и пострадавших нет.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате пожара сгорел 30-метровый декоративный занавес.

Двумя отделениями Государственной пожарной охраны пожар был ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.