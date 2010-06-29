Захочет ли Меркель встречаться с Януковичем после «бориспольского инцидента»?

В минувшую субботу украинская власть совершила неслыханно возмутительный поступок. Ничего подобного не могло случиться не только во времена президентства Виктора Ющенко, но и, пожалуй, даже тогда, когда страной правил Леонид Кучма.

Итак, в субботу рейсовым самолетом в международный аэропорт «Борисполь» из Парижа прилетел руководитель украинского представительства Немецкого фонда Конрада Аденауэра Нико Ланге (фонд Конрада Аденауэра - международный демократический фонд, созданный Христианско-демократическим союзом - правящей политической партией Германии).

Господин Ланге уже более трех лет работает в Киеве, и ему, естественно, приходится довольно часто летать в Европу и обратно в украинскую столицу. Однако на этот раз немецкого политика в Киеве ожидал весьма неприятный сюрприз. Новая украинская власть не захотела его пропускать в страну… «Меня не пускают. И пока ничего не говорят», - сообщил в субботу в районе 16 часов по телефону редакции «Украинской правды» Нико Ланге. В итоге, его продержали в аэропорту с двух часов дня субботы до половины первого ночи воскресенья. Причину запрета въезда в Украину не назвали, а только объяснили, что депортируют обратно в Европу самолетом в 6 часов утра в воскресенье. Продержали господина Ланге в комнате для нелегальных мигрантов около 10 часов, при этом еду и воду ему не предлагали, но «великодушно» выпускали для того, чтобы он сам мог купить себе напитки. Лишь после настойчивого вмешательства представителей правительств Германии и Бельгии пограничники аэропорта «Борисполь» его отпустили, назвав случившееся «недоразумением».Так чем же, спрашивается, так не угодил нынешней украинской власти руководитель украинского представительства Немецкого фонда Конрада Аденауэра Нико Ланге, что она пошла на международный скандал?

Найти ответ на этот вопрос будет не сложно, если вспомнить, что в начале июня господин Ланге дал интервью «Немецкой волне» с нелицеприятными для команды Януковича оценками, а в конце мая он подготовил критический доклад о первых 100 днях нового президента Украины. Чего стоит одно только название этого документа: «Первые 100 дней после смены власти в Украине: авторитарные тенденции и сближение с Россией»! (Перевод доклада с немецкого на украинский читайте здесь).

В своем докладе Нико Ланге нарисовал очень неприглядную картину нынешних украинских реалий. Он, в частности, написал, что в течение первых же недель после победы Виктора Януковича небольшой группе лиц, близких к президенту и премьер-министру Азарову, удалось захватить контроль над страной.

Формирование нового правительства во главе с Азаровым базировалось на новом законе, позволяющем объединяться в коалицию не только фракциям, но и отдельным депутатам, указывается в докладе. При этом большинство украинских и зарубежных экспертов считают, что изменение регламента Верховной Рады и, как следствие, формирование коалиции являются антиконституционными – подчеркивает руководитель украинского представительства Немецкого фонда.

Далее господин Ланге пишет, что всего за несколько недель произошел ощутимый откат к старым авторитарным шаблонам времен Кучмы. Суды и государственные органы открыто принимают решения в соответствии с политикой новой власти. Генпрокуратура позволяет использовать себя для дискредитации оппозиции.

Затем зарубежный эксперт критикует в своем докладе новое украинское правительство. Кабмин в основном состоит из спонсоров Партии регионов и их представителей, которые, очевидно, ожидают отдачи от своих «инвестиций», - указывается в докладе.

Акцентирует внимание господин Ланге также на том негативном обстоятельстве, что украинский парламент практически утратил свое значение. Для того чтобы ратифицировать соглашение по Черноморскому флоту и утвердить бюджет, потребовалось всего 8 минут, отмечается в документе.

Также в докладе рассказывается в критическом контексте, что новая власть отменила местные выборы, ранее назначенные на 30 мая. Еще о том, что Генпрокуратура возобновила против Юлии Тимошенко старое уголовное дело, которое было закрыто еще в 2005 году. О наступлении на свободу слова в Украине – в частности, об обращении каналов «1+1» и «СТБ» в связи с цензурой и о заявлении «Репортеров без границ». Еще о вводимых властью ограничениях на свободу митингов и собраний, с цитированием фразы главы МВД Могилева, что «оппозиция может протестовать на каком-нибудь большом поле за городом».

Критически оценил господин Ланге в своем докладе и отношения нового украинского руководства с Кремлем, отмечая усиление зависимости Украины от России. Кроме того, он высказал свое большое сомнение в способности украинской власти провести обещанные реформы.

Особенно, в этом плане, команде Януковича, наверное, не понравилось то место в докладе зарубежного эксперта, где говорится об отношениях Украины с МВФ. Новое правительство Украины, наверное, попробует сыграть на непоследовательности МВФ и хочет получить кредит без проведения широкомасштабных реформ, пишет Ланге.

Делая общую характеристику происходящих в последнее время в Украине процессов, эксперт отмечает, что тандем Януковича-Азарова применяет авторитарный, типичный постсоветский административный стиль управления. «Похоже на то, что Янукович и небольшая группа людей, близких к Фирташу, Левочкину и другим, быстро и решительно реализует план, имеющий целью обеспечить корпоративные интересы спонсоров Партии регионов и на долгое время гарантировать их власть в Украине», - резюмирует Ланге.

Конечно же, такие выводы иностранных экспертов, работающих, к тому же, уже немалый срок непосредственно в Украине, оказались сильно не по душе новой власти. Кстати, Анна Герман в воскресном интервью на телеканале ТВi выразила мнение, что в Европе не знают о настоящем положении в Украине, потому что они не изучают обстановку сами непосредственно. «Когда эксперты делают свои выводы на информации, которую они не получали сами непосредственно, я всегда в таких случаях говорю: приезжайте в Украину, смотрите, анализируйте, сверяйте и тогда делайте выводы», - заявила она. Это Анна Герман так парировала заключение докладчиков ПАСЕ, которые констатировали откат Украины в соблюдении демократических свобод. Но, выходит, Анна Николаевна не осведомлена, что в Киеве уже несколько лет работает, в частности, представительство Немецкого фонда Конрада Аденауэра во главе с Нико Ланге?..

Между прочим, такой необоснованный упрек в адрес ПАСЕ, озвученный заместителем администрации Президента, также является дерзостью. И данное заявление Герман может стать причиной еще одного международного скандала.

Мало того, претензии Украине после упомянутого интервью Анны Герман могут выдвинуть не только в Европе, но и в США. Так, она заявила, что президент Виктор Янукович и президент Барак Обама очень похожи друг на друга.

«Может, потому что и тот, и другой сделали сами себя. И они имеют примерно одинаково трудный путь. Может, Янукович имел немного тяжелее путь к карьере, чем Обама. Но их детство очень похоже, и то, как они боролись за свое существование. Они очень похожи", - отметила Анна Герман. «И, возможно, именно поэтому они с первого полуслова нашли общий язык. Я видела, как загорелись их взгляды при их контакте», - добавила замглавы администрации президента.

Конечно, для Януковича такое сравнение является лестным. Однако воспримут ли его одобрительно в США и, в частности, сам американский президент – это уже, мягко говоря, большой вопрос. Кроме того, нужно отметить, что логика Герман очень «хромает». Если уж Виктор Янукович и похож на какого-то из американских президентов, то это не Барака Обаму, а на Джорджа Буша (младшего), запомнившегося своими многочисленными безграмотными высказываниями («бушизмами») - этим же страдает и нынешний Президент Украины.

Надо сказать, что вышеописанные заявления и действия новой украинской власти в отношении представителей демократических государств не могут не иметь соответствующих последствий. Причем, «первая ласточка» уже прилетела из Европы.

В частности, в понедельник Германия жестко раскритиковала Украину за инцидент с Нико Ланге в аэропорту «Борисполь». «Отмены запрета въезда удалось добиться только после вмешательства федерального правительства», - сообщила «Немецкая волна»со ссылкой на спикера правительства Кристофа Штегманса. По словам спикера, немецкое правительство намерено в будущем пристально следить за действиями украинских властей в этом деле, а сейчас требует расследования инцидента.

Определенной пикантности добавляет к данному, все сильнее разгорающемуся, скандалу еще и то обстоятельство, что Янукович собирается в ближайшее время совершить визит в Германию. Интересно, что он расскажет канцлеру Германии Ангеле Меркель о нежелании впускать в Украину Нико Ланге и о крайне негативных выводах по отношению к новой украинской власти в вышеупомянутом докладе этого аналитика?..

Хуже того, не станется ли так, что Ангела Меркель не захочет встречаться с Виктором Януковичем? И это будет знаком того, что нынешний украинский президент получит статус невыездного, как уже было с Кучмой, когда принимать его отказывались лучшие президентские и королевские дворы Америки и Европы?..

Юрий Глухов