Метеорологи извинились за неправильный прогноз цветения сакуры

Главный метеоролог Японии Кейчи Кашиваги (Keiichi Kashiwagi) 14 марта в эфире национальных новостей принес публичные извинения за ошибку в прогнозе начала цветения сакуры в Токио, сообщает агентство France Presse.

По информации агентства, ранее из-за компьютерной ошибки было объявлено, что сакура в Токио распустится не 21, а 18 марта. Японская метеорологическая служба также пересмотрела даты начала цветения в трех других районах Японии, отложив начало этого сезона на сроки до 9 дней.

Прогнозирование начала цветения японской вишни является одной из самых ответственных задач метеорологической службы Японии после предсказания землетрясений. Ежегодный период цветения сакуры длится менее недели, и в это время жители Японии любят выбираться в парки, дворы и даже на кладбища для того, чтобы провести время под деревьями.

Лента.ру