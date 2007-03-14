Российский миллиардер и владелец лондонской команды «Челси» Роман Абрамович развелся с женой Ириной. Как сообщил Associated Press в Лондоне пресс-секретарь Абрамовича Джон Манн, развод состоялся в России по обоюдному согласию. Стороны достигли договоренности по финансовой стороне вопроса и содержании своих детей. По его словам, Роман и Ирина расстались дружески.

По утверждению пресс-секретаря Абрамовича, развод никак не скажется на бизнесе российского олигарха. Он особо выделил, что ему не придется делить или продавать «Челси». Манн попросил журналистов уважать тайну частной жизни и заявил, что никаких дальнейших заявлений и подробностей касательно развода ждать не следует.

По данным британской прессы, Роман Абрамович выплатит рекордную сумму компенсации своей супруге, бывшей с ним на протяжении последних 15 лет, а также обязуется содержать пятерых детей пары. Daily Mirror утверждает, что поводом к разводу стала публикация фотографий Абрамовича с его 23-летней подругой Дарьей Жуковой, сделанных в Париже.

Комсомольская правда