Большинство вувузел на Чемпионате мира - китайского производства

Китайская фабрика объявила о том, что собирается производить по 25 тысяч вувузел в сутки, чтобы удовлетворить спрос болельщиков по всему миру, сообщает Газета.ру со ссылкой на сайт Goal.

Дудки, которые так активно используются болельщиками на матчах чемпионата мира, в большинстве своем производятся именно в Китае. Китайские фабрики производят до 90 процентов всех вувузел.

«Мы начали делать вувузелы с 2001 года, но тогда они не пользовались популярностью, – сказал генеральный менеджер фабрики Ninghai Jiying. – Во время чемпионата мира 2006 года в Германии нам также не удалось реализовать партию вувузел. И только после того, как ЮАР получила первенство планеты, мы добились роста продаж. С января по апрель мы выпускали 25 тысяч вувузел в сутки, после чего остановили штамповку. В последние несколько дней мы делали 10 тысяч вувузел, а в ближайшее время снова начнем выпускать по 25 тысяч штук в день».