Японский лайнер аварийно приземлился без переднего шасси (фото)

В аэропорту японского города Коти на острове Сикоку с не вышедшим передним шасси успешно совершил аварийную посадку пассажирский самолет DHC-8 компании All Nippon Airlines.

Телеканалы транслировали развитие событий с места происшествия в прямом эфире. На борту авиалайнера, следовавшего рейсом №1603 из Осака в Коти, находились 56 пассажиров и четыре члена экипажа.

Самолет провел в воздухе над аэропортом около двух часов, сжигая топливо, после чего примерно в 10.55 машина плавно зашла на посадку, какое-то время катилась на двух шасси, сбрасывая скорость и в итоге ткнулась носом в посадочную полосу.

Продвинувшись вперед еще на какое-то расстояние, высекая фюзеляжем искры, самолет замер. Возгорания не произошло.

Пожарные и спасательные службы сразу окружили лайнер и приступили к эвакуации пассажиров. О пострадавших не сообщается.

РИА Новости

Фото АР/Yahoo!