Японский лайнер аварийно приземлился без переднего шасси (фото)
На борту находились 56 пассажиров
В аэропорту японского города Коти на острове Сикоку с не вышедшим передним шасси успешно совершил аварийную посадку пассажирский самолет DHC-8 компании All Nippon Airlines.
Телеканалы транслировали развитие событий с места происшествия в прямом эфире. На борту авиалайнера, следовавшего рейсом №1603 из Осака в Коти, находились 56 пассажиров и четыре члена экипажа.
Самолет провел в воздухе над аэропортом около двух часов, сжигая топливо, после чего примерно в 10.55 машина плавно зашла на посадку, какое-то время катилась на двух шасси, сбрасывая скорость и в итоге ткнулась носом в посадочную полосу.
Продвинувшись вперед еще на какое-то расстояние, высекая фюзеляжем искры, самолет замер. Возгорания не произошло.
Пожарные и спасательные службы сразу окружили лайнер и приступили к эвакуации пассажиров. О пострадавших не сообщается.
Фото АР/Yahoo!