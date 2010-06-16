Поезд «Симферополь-Минск» тяжело травмировал двух женщин

Сегодня ночью скорым поездом №99 сообщением «Симферополь-Минск» были тяжело травмированы две жительницы города Сумы.

Как сообщила УНИАН помощник начальника линейного отдела милиции на станции «Сумы» УМВД на Южной железной дороге Лариса КИРИЧОК, в 3 часа 10 минут ночи на 16 июня в линейный отдел милиции поступил звонок от дежурного по станции «Сумы» о том, что около трех часов ночи женщины 1980 и 1988 годов рождения попали под колеса скорого пассажирского поезда сообщением «Симферополь-Минск». Они сидели на остановочной платформе «52-й километр» перегона «Сумы-Торопиловка» в районе моста на проспекте Курском, свесив ноги на рельсы. Поскольку для скорых поездов в этом районе нет ограничения скорости, состав ехал на полном ходу.

«Женщин, вероятнее всего, затянуло под поезд воздушным потоком. Одна из них получила политравму, а вторая – открытый перелом нижней трети бедра», – рассказала Л.КИРИЧОК.

По ее информации, обе пострадавшие в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию: младшая – с политравмой – оказалась в Сумской областной клинической больнице, а старшая – в центральной городской больнице, где утром их прооперировали.