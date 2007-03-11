Под Полтавой горел пассажирский поезд

Происшествие случилось сегодня в 9 часов утра, когда пригородный поезд «Гребинка – Прилуки» едва успел миновать железнодорожный вокзал райцентра Пирятин.

На ходу дизель-поезда неожиданно загорелся второй вагон. Задымление, а потом и пламя начало распространяться в районе вентиляционного люка, сообщают в кризисном центре управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Полтавской облгосадминистрации. Поезд немедленно остановили, пассажиров вывели из вагона, а пожарные, которые довольно быстро прибыли на место происшествия из Пирятина, затушили пламя. Огонь ликвидировали в 9 часов 32 минуты.

Состав вернули в Пирятин. Сообщается, что пострадавших не обнаружено. Начато расследование причины загорания.

Обком