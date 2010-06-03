В Ялте легковушка врезалась в автобус: 1 погибший и 6 раненых
10:41, 03 июня 2010Разное
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Проводится расследование
Один человек погиб и шестеро получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом на трассе Симферополь-Ялта.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, водитель автомобиля "Дэу" не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу и врезалась в автобус "Эталон". Водитель легкового автомобиля погиб. Шестеро пассажиров автобуса госпитализированы.
Проводится расследование.
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