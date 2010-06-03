В Ялте легковушка врезалась в автобус: 1 погибший и 6 раненых

Один человек погиб и шестеро получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом на трассе Симферополь-Ялта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, водитель автомобиля "Дэу" не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу и врезалась в автобус "Эталон". Водитель легкового автомобиля погиб. Шестеро пассажиров автобуса госпитализированы.

Проводится расследование.