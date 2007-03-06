КамАЗ стал причиной смерти 2 человек

В Запорожской области в результате столкновения КамАЗа и двумя легковыми автомобилями два человека погибли и еще трое, в том числе 3-летний ребенок, госпитализированы в центр экстремальной медицины и скорой помощи г. Запорожье.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, двойная авария произошла сегодня утром на 302-м километре трассы Харьков-Симферополь.

"По предварительным данным, первопричиной двойного столкновения стали действия водителя Фольксвагена, который по неустановленным на данный момент причинам, потерял управление, вследствие чего машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с двигавшимся из Киева в Симферополь КамАЗом. У грузовика оторвало колесо, его бросило в сторону, где он столкнулся со второй легковушкой - автомобилем "Опель", в салоне которого находилось трое граждан Белорусии. В результате столкновения обе машины выбросило в кювет", - рассказали в МЧС, отметив, что в результате двойной аварии погибли оба водителя легковых автомобилей - мужчины 1978 и 1959 г.р.

57-лений пассажир "Фольксвагена" был доставлен в реанимационное отделение Запорожского центра экстремальной медицины и скорой помощи в состоянии, которое медики охарактеризовали, как "крайне тяжелое". 43-летняя женщина и 3-летний ребенок, находившиеся в "Опеле" госпитализированы с травмами, которые медики характеризуют, как "тяжелые, но не представляющие угрозы для жизни". Водитель КамАЗа не пострадал.

Причины ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.