Труба в Мексиканском заливе взорвалась через 10 дней после гибели Качинского. Случайно ли?

20 апреля 2010 года у самого дна Мексиканского залива внезапно разорвалась нефтедобывающая труба платформы Deepwater Horizon. Нефть хлынула в чистые воды, остановить бурный поток миллионов баррелей не удавалось больше месяца. Такого типа катастрофы еще не случалось в практике нефтедобычи. Нефтяное пятно в Мексиканском заливе расширялось до небывалых размеров.

Специалисты недоумевали. Работа современнейшей платформы в 2009 году была удостоена премией за безопасность эксплуатации. И вот американцы начинают подозревать, это была не техногенная катастрофа, а теракт в целях подрыва экономики США.

Куба пригласила Россию для бурильных работ в поисках нефти в своей зоне Мексиканского залива. Конкуренция не желательна. Американское издание Dakota Voice («Голос Дакоты») в статье, озаглавленной «Был ли взрыв платформы сознательным терактом против Америки?», отмечает: «Есть международные «подозреваемые», которые могли взорвать платформу… Нельзя забывать, что в этом районе ведет нефтебуровые работы Россия, и она выиграет, если США сократят собственное бурение».

Преступления века всегда тождественны преступлениям политическим. Как правило, не оставляют следствию существенных зацепок на их раскрытие.

Современные достижения криминалистики позволяют определить преступника уже не по отпечаткам пальцев, даже не по химическому составу пота, а по одному запаху злодея. Если преступление было запланировано профессионалами с непременным условием – не оставлять даже малейших следов – тогда следователи задаются двух тысячелетней давности вопросом из римского права: Кому это выгодно?

…В январе 1933 года Адольф Гитлер стал канцлером и одновременно главой правительства. Для всевластия фюреру не хватало большинства в Рейхстаге. Канцлер Гитлер добился назначения внеочередных выборов на март 1933года. По предполагаемым результатам вытеснить коммунистов из Рейхстага было проблематично.

Кто-то поджигает Рейхстаг, и здание германского парламента сгорает дотла. Гитлер заявляет, поджог совершили коммунисты как сигнал для начала коммунистического переворота. В деле о поджоге парламента было пятеро обвиняемых. На суде смогли доказать вину коммуниста из Голландии.

По приговору суда с отрубленной головы Маринуса Ван дер Люббе началась эра национал-социалистов. Издан декрет, отменявший свободу личности, собраний, союзов, слова, печати. Тысячи оппозиционеров арестованы, закрыты оппозиционные газеты. Мандаты коммунистов в Рейхстаге переходят национал-социалистам, и сразу же принимается закон, обеспечивающий Гитлеру неограниченную власть.

Тогда европейская пресса в комментариях к поджогу Рейхстага пыталась деликатно спросить: «кому это выгодно?» Но далее предположений, высказываемых шепотом на дипломатических кухнях, ничего не последовало. Бесполезно было искать в гитлеровской Германии доказательства, разоблачающие настоящих преступников.

Чтобы гитлеровское преступление века было раскрыто, понадобилось 14 лет. Предшествовала Вторая мировая война и сокрушительное поражение Германии. Из свидетельских показаний на Нюрнбергском процессе прояснилось: провокацию с поджогом Рейхстага в 33-м году осуществили рвущиеся к власти национал-социалисты.

Полвека просуществовала официальная версия: польские офицеры были расстреляны гитлеровцами в 1941 году. На фоне раскрытия массовых воинских преступлений национал-социалистов эта версия всех удовлетворила на Нюрнбергском процессе.

Через 50 лет после Катынского злодеяния Михаил Горбачев в соответствии с духом своих реформ и политикой гласности – за считанные дни перед ликвидацией СССР – передал польским руководителям ящик с архивными документами и другими доказательствами, что пленные поляки были расстреляны НКВД. Прошло еще 20 лет. Президент России Дмитрий Медведев передает полякам оставшиеся архивные документы. Советского Союза давно нет. Косточки Сталина с подельниками покоятся в земле. Отвечать перед судом некому. А руководители независимой России умывают руки: мы здесь ни при чем.

Названные злодеяния ХХ века смогли быть раскрыты лишь после ликвидации ответственных за них стран. Третий Рейх и Советский Союз канули в Лету. Есть еще одно резонансное преступление – ждет не дождется своего раскрытия. Убийство в 1963 году в Далласе президента США Джона Фицджеральда Кеннеди.

Среди версий покушения наиболее экстравагантной выглядит та, что связывает убийство Кеннеди с заговором внутри высшего руководства США. И здесь зашедшее в тупик следствие спрашивало: кому это выгодно? По аналогии с преступлениями Гитлера и Сталина, дождаться раскрытия убийства президента США, вероятнее всего, можно будет лишь после ликвидации Соединенных Штатов. А поскольку такая перспектива не просматривается даже в отдаленном будущем, не только нашему, но и последующим поколениям не узнать, кто подослал убийцу Кеннеди.

Переходим в ХХI век. Тут уже целый букет преступлений и версий, противоречащих официальным.

Накануне президентских выборов в России подрываются жилые дома. Кремль заявляет: это дело рук чеченских террористов. Подполковник Литвиненко говорит другое, издает в Лондоне книгу «ФСБ взрывает Россию».

Последовало отравление в Лондоне политэмигранта Литвиненко радиоактивным полонием. Кремль заявляет: «Это дело рук Березовского, чтобы бросить тень на Путина». После расследования на Британских островах и в Европе появилась другая версия. Юстиция Англии требует от России выдачи предполагаемого отравителя. Дело зависает.

Спрашиваем, когда же мир узнает правду? Отвечаем, когда Россия перестанет существовать как государство в ее нынешнем виде…

Катастрофа самолета под Смоленском, гибель президента Польши Леха Качинского и большой группы гражданских и военных руководителей страны… Лакмусовая бумажка следствия, вопрос – кому это выгодно? – сразу же заглушается заказными материалами в медиа-ресурсах, так или иначе, зависимых от Москвы. Ураган версий, от неумехи летчика – до происков кровожадных моджахедов с Кавказа.

Нежданно-негаданно появляется видео, ставшее основанием для версии об очередном преступлении века. Катастрофа самолета и гибель пассажиров с его экипажем спланированная акция – «дело рук россиян». Видео пропускают через компьютерные программы, чтобы удостовериться в его подлинности. И версия «злодейства России» обрастает десятками косвенных доказательств.

Вопрос. Смогут быть обнаружены и юридически зафиксированы прямые доказательства злодейского убийства польского президента? Вопрос зависает. Хочешь, не хочешь, а соглашайся с менее сенсационными версиями катастрофы самолета.

…Катастрофой с нефтяной платформой Deepwater Horizon в Мексиканском заливе и последующим масштабнейшим загрязнением побережья США, очень вероятно, потребовалось отвлечь внимание от появившихся десятков косвенных доказательств, что гибель польского самолета с президентом Качинским была запланированной российскими спецслужбами террористической акцией. Платформа была взорвана через 10 дней после гибели (убийства?) президента Польши…

Версию о гибели президента Польши читайте здесь. Георгий Бурсов