Могли ли навигацией польского самолета управлять извне?

Мнение Разбиваются ли самолеты, на которых летают первые лица государств?

Чрезвычайно редко.

Имела ли место ошибка пилота в результате его недостаточного профессионализма, как об этом наперебой говорят представители российской власти и российские же СМИ?

Маловероятно, потому что на борт №1 отбираются лучшие пилоты страны. Мог ли пилот не считаться с настойчивыми рекомендациями диспетчеров, проигнорировать очевидную опасность и упрямо продолжать садиться? Тоже маловероятно, учитывая опыт экипажа и осознание важности «груза». Да и не самоубийца же командир самолета, в конце концов. Самолет заходил на посадку трижды, и трижды диспетчеры замечали его отклонение от курса на 150 метров в сторону! Почему?

Но потому, что в самолете была неисправная система навигации.

Часто ли выходит из строя система навигации на ТУ-154?

Нет, почти никогда, в этом самолете она дублируется.

Можно ли вывести из строя систему навигации ТУ-154?

Можно. Обнаружить такую неисправность, если ее заложили опытные люди, практически невозможно.

...Польща в глазах России – всегда была злом, которое должно было быть наказано. Во время катастрофы президентского самолета под Смоленском погиб как ее президент, так и целая когорта генералов, которые возглавляли вооруженные силы и спецслужбы независимой Польши.

Послевоенное государственное образование при согласии государств-победительниц было центром Варшавского военного договора. После получения поляками свободы посыпались режимы Восточной Европы, поддерживаемые Москвой. А вскоре развалился и сам колос на глиняных ногах, хоть и был опоясан грозными на вид ядерными ракетами устаревшей конструкции.

Ельцинская демократия в России приказала долго жить. В прежней супердержаве начали активно возрождаться надежды на возвращение позиций мирового страшилища. Уже начали материализоваться ностальгические стремления возродить прошлое империалистическое «величие».

Прежде всего для этого нужно повернуть под свое влияние буферную зону, которая состоит из независимых государств, народы и правительства которых категорически не хотят снова оказаться под московским «зонтиком». Спецоперация России против Грузии затормозилась лишь в конце ее реализации. Однако Россия еще не успокоилась относительно Закавказья.

Недавно к власти в Украине не без участия Кремля пришла новая власть. Некоторые лидеры уже не стесняются обнародовать свои стремления относительно вхождения в «союз» с Россией. И вопреки Основному Закону пытаются продлить пребывание иностранной военной базы (ЧФ РФ) на украинской территории.

Чехи и словаки почти в один голос начали заявлять: вот-вот должно произойти вторжение с востока. Невеселые ожидания свободных европейских граждан когда-то единой Чехословакии усиливаются воспоминаниями о 1968 годе, когда «братские» танки стояли в Праге. А перед советскими танкистами на площади факелом самосожжения загорелся студент Ян Палах...

Польша – твердый орешек. Российские спецслужбы бросают крупнейшие оперативно-агентурные силы на территории проживания славянских народов, а особенно польского, который дважды восставал против Российской империи в позапрошлом веке и дважды, – против Советской империи в веке прошлом.

Польский президент Лех Качинский твердо стоял на позициях суверенитета своего государства, невозвращения его под сферу московского влияния.

…Перед катастрофой командир экипажа трижды заводил самолет на посадку. И каждый раз российские диспетчеры видели на экранах локатора отклонение самолета на начальном этапе приземления, как по вертикали, так и по горизонтали. Диспетчеры сообщали об этом командиру самолета, и тот шел на вторую, а впоследствии по аналогичной причине – на третью попытку посадки.

Почему такая настойчивость? Перед собственными глазами пилота-командира приборы показывали параметры вполне нормального спуска и приземления.

Недавно самолет польского президента капитально ремонтировался в цехах российского авиазавода.

Возможно ли было вставить туда электронный чип, который искажает навигационные данные? При пожаре самолета это устройство сгорает, не оставляя никаких следов. Включается по радиокоманде с земли. Пилот видит на мониторе правильно избранное направление спуска и приземления. А в действительности все происходит с существенным отклонением – как по вертикали, так и по горизонтали. И катастрофа неминуемая. Вчитайтесь в интервью с министром чрезвычайных ситуаций России Сергеем Шойгу: «Было отклонение от траектории спуска по вертикали. Также на сто пятьдесят метров в сторону от посадочной полосы». Неужели пилот президента настолько не профессионален?

…На следующих президентских выборах к власти в Польше может прийти новый президент, лояльный к московским планам возвращения «империи зла», как ее охарактеризовал Рональд Рейган, который опирается на страны-сателлиты. Следующим шагом, вполне вероятно, будет завершение операции в Грузии. Страны Прибалтики пойдут «на закуску».

Уже сегодня Москва начала воплощать в жизнь планы относительно своего южного приграничья. Раскрыла объятия мятежникам из Киргизии, что грубо сбросили законное правительство и всенародно избранного президента. Российский медиа-официоз настаивает, что революция в Киргизии происходит абсолютно независимо от воли Кремля. Правда, смешно?

...Остается поставить классический вопрос, известный из римского права: кому выгодна гибель президента Польши Леха Качинского? И не будут ли загипнотизированы ужасной катастрофой под Смоленском лидеры мировых государств, не замечая очевидного?

Георгий Бурсов