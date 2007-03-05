Подробности отбора молодых исполнителей популярной музыки на Международный конкурс

14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: ”Подробности проведения национального отборочного тура Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2007», которую проведет продюсерский центр «DK Music production» - эксклюзивный представитель проведения национального отборочного тура в Украине конкурса «Новая волна». 6-й Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2007» состоится летом 2007 года в Киеве (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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