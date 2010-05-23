Парк динозавров откроется в День защиты детей

1 июня, в День защиты детей, в Харькове откроется Парк динозавров.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на директора департамента культуры горсовета Светлану БАБИЦКУЮ.

По ее словам, такого рода парк, который разместится в центре города - площади Свободы, впервые будет показан не только на территории Украины, но и на территории стран СНГ.

Парк в Харькове будет работать бесплатно для детей весь июнь. Динозавры в натуральную величину, мамонты, удивительные птицы, которые населяли Землю в древние времена, экспонаты первобытных людей, - все это смогут увидеть ученики 5-8-х классов, которые будут централизовано приходить сюда с учителями на уроки истории под открытым небом.

Так же в этом парке «вырастет» огромное Дерево отзывов. «1 июня оно еще будет без листьев и кроны, - отметила С.БАБИЦКАЯ, - но мы надеемся, что до конца пребывания Парка динозавров в Харькове оно обрастет импровизированными листьями. Каждый ребенок или взрослый, которые посетят Парк динозавров, будут иметь возможность написать свой отзыв и повесить его на это дерево».