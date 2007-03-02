В Липецке спасли застрявшего в мусоропроводе подростка

Спасатели предприняли беспрецедентную операцию по спасению из мусоропровода 17-летнего подростка. Инцидент произошел в 12-этажном жилом доме.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили, что пострадавший застрял в мусоропроводе на уровне 9-го этажа. На лестничной площадке находились отец молодого человека и двое его друзей. По их словам, подросток находился в подвешенном состоянии уже более часа.

Для того чтобы достать его из мусоропровода, спасателям пришлось срезать металлические крепления. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась.

По словам сотрудника городского управления МЧС, подросток так и не смог внятно объяснить, как он оказался в мусоропроводе. Спасатели отметили, что извлекать из мусоропровода человека им пришлось впервые.

Лента.ру