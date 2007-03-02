Два КамАЗа оставили без электричества железную дорогу и три села

В Полтавской области возле села Маламовка Кременчугского района вчера днем произошло столкновение двух грузовых автомобилей „КамАЗ”, вследствие чего была повреждена деревянная опора линии электропередач 6 кВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, в результате повреждения опоры произошло аварийное отключение Белецковской трансформаторной подстанции ТП-35/6, обесточивание перегона Крюков - Бурты Южной железной дороги и трех населенных пунктов района.

Как отметили в пресс-службе МЧС, жертв и пострадавших нет.

Электроснабжение перегона было возобновлено в 16.20 аварийными бригадами, на период ремонтных работ было задержано движение двух грузовых поездов. В 18.00 было возобновлено электроснабжение населенных пунктов.

Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляла опергруппа Главного облуправления МЧС в Полтавской области.