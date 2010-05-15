В США взорвался оружейный завод

По меньшей мере два человека погибли и один пропал без вести в результате взрыва на оружейном заводе близ города Коулбрук в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США, передает Лента.ру со ссылкой на местные СМИ.

Серия мощных взрывов произошла на предприятии, которое производит синтетический порох, сообщает телеканал WMUR. В момент происшествия в помещениях завода Black Mag Industries (подразделение MDM Muzzleloaders) находились три человека.

Причины происшествия пока не установлены. Взрывами разрушен не только завод, но и располагавшаяся в том же комплексе зданий церковь, уточняет телеканал WCAX.

В целях безопасности жители центральной части Коулбрука эвакуированы. Сообщений о пострадавших пока не поступало. Пожарным пока не удается ликвидировать возгорание, клубы черного дыма видны за несколько километров от места происшествия, отмечают очевидцы.