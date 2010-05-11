Почему российских ветеранов пригласили в Кремль, а украинских – в бывший музей Ленина?

Я буду жаловаться Суркову… (Владислав Сурков – заместитель главы администрации российского президента, главный кремлевский идеолог). Вчера по телевизору посмотрела кадры парада на Красной площади. Посмотрела, всплакнула и возгордилась… Величие такое, красота, Меркель на трибуне, среди всех войск и украинская академия марширует. Красота.

Знаете, РФ, несмотря на то, что, они, как и мы, где-то там в седьмом десятке по уровню жизни, в отличие от нас имела право на военный парад, поскольку их Генштаб (Газпром, я имею в виду) имеет деньги на такие удовольствия.

Что касается нас, то не будем о грустном. (Симптоматично то, что я нигде в прессе не нашла стоимости украинского парада). Но среди завершающих кадров празднований годовщины победы в Москве, я увидела не менее величественный, чем парад, прием ветеранов в Кремле. За столами все чин чином. Сто процентов, была осетрина, как без нее родимой. И подумала, а почему наших, украинских, ветеранов так вот не угощали? Я понимаю, что Банковая не Кремль, там не развернешься… Но сняли бы Мариинский дворец, Дом с химерами, ну, на худой конец, пригласили бы ветеранов в Межигорье, там, говорят, наш президент домишко арендует. Страусов старичкам бы показали, накрыли столы.

А то, позвали ветеранов в Украинский дом, бывший музей Ленина, потом, якобы, пообещали, что за пять лет все госпитали отремонтируют, а потом еще в течение какого-то времени жилье дадут, и все… Ну, во-первых, им не надо все госпитали за пять лет… Ведь их осталось мало, а отпущенные им дни бегут слишком быстро… Пусть будет один госпиталь, но хороший, и не за пять лет, а за год. И чтобы доступ был туда действительно ветеранам и чтобы под контролем общественности. Тогда, глядишь, они смогут дождаться обещанного жилья…

Ну, насчет жилья, я не особо верю. Российская Федерация обещает своим уже лет так двадцать, и никто массовой выдачи квартир не производит. Что о нас говорить. У нас Газпрома нет, а скоро и Нафтогаза может не стать. Так что пока пригласили бы ветеранов в Межигорье или Мариинский…

Господин Сурков, вы похлопочите перед украинским руководством, ладно? Скажите ему, что если уж парад, как в России, то должен быть и прием, как в России. Мы за это про вас в газету напишем, а ветераны спасибо скажут.

Маша Мищенко