Женщина попала в реанимацию после укуса змеи

18:52, 11 мая 2010
Разное
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Происшествие в Херсонской области

В Херсонской области 58-летняя женщина попала в реанимацию после укуса змеи.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, жительница поселка Очаковское Голопристанского района в поле наступила на змею, которая укусила ее за ногу.

Пострадавшая была госпитализирована в районную больницу 9 мая. Она находится в состоянии средней тяжести в реанимации.

 

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