Единственный в Турции отель для нудистов могут закрыть

Единственный в Турции отель для нудистов Adaburnu Golmar, открывшийся 1 мая, может быть закрыт, поскольку не получил лицензию на оказание гостиничных услуг.

Камнем преткновения, как пишет РИА "Новости" со ссылкой на туристический портал tourexpi.com, стал проведенный в отеле ремонт, в ходе которого часть крыши превратили в открытую террасу. И хотя руководство отеля заявляет, что все работы оформлены правильно, отель по решению властей не получил разрешения на использование здания в обновленном виде и, как следствие, остался без лицензии на гостиничную деятельность.

Трехзвездочный Adaburnu Golmar расположен на берегу моря в 15 километрах от курорта Датча. Отель рассчитан на 175 мест.