ДТП под Луганском: четверо погибших

В Луганской области в дорожно-транспортном происшествии четыре молодых человека погибли, еще два - получили тяжелые травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла вчера около полуночи на подъездной автодороге из Луганска в села Веселенькое. Водитель автомобиля "Toyota Corolla" не справился с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров (в возрасте до 30-ти лет) от полученных травм погибли на месте происшествия, еще два пассажира этого автомобиля получили тяжкие телесные повреждения и госпитализированы в больницу.

В целом в течение прошлых суток в Украине произошло 328 ДТП, в которых 20 человек погибли, 129 - ранены. В том числе 5 ДТП совершено по вине водителей, находящихся в нетрезвом состоянии.