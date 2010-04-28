Бюджет – как источник личного обогащения конкретных людей

Мнение

В статье Станислава Голубенкосделан правильный вывод о чрезвычайном сходстве бюджетных планов правительства Тимошенко и Азарова. Кстати, если проанализировать текст закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», то даже текстуально они очень похожи.

Чтобы не повторять выводы господина Голубенко, остановлюсь лишь на одном из аспектов проекта Госбюджета-2010 – борьбе с коррупцией.

Каждое украинское правительство после прихода к власти любит рассказывать о том, какими коррупционерами были предшественники, и как они будут бороться с этим злом.

Вот и глава нынешнего правительства заявлял, что будет противодействовать коррупции, но в проекте бюджета на 2010 год заложено довольно много норм, которые дают возможность руководить процессом в ручном режиме, принимая откровенно коррупционные решения и обращаясь с бюджетными средствами, как с собственными.

Так, например, в статье 5 предусмотрено, что в 2010 году продажа специальных разрешений на пользование недрами осуществляется на аукционах, но «КРОМЕ СЛУЧАЕВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ КАБИНЕТОМ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ». Из каких таких соображений правительство должно получить право раздавать специальные разрешения на безальтернативной основе, да еще и по неизвестно каким образом определенной цене, неясно. То есть, как видим, создаются, и можно не иметь ни малейшего сомнения, будут широко использованы, возможности для коррупции и принятия решений о предоставлении разрешений в ручном режиме для приближенных к правительству компаний.

Идем дальше. В статье 13 предусмотрена возможность предоставления правительственных гарантий «относительно выполнения долговых обязательств за займами на сумму 45 000 000 тыс. гривен субъектов ведения хозяйства государственного сектора экономики, в частности по обязательствам Государственной службы автомобильных дорог Украины (по займам, обязательствам по оплате введенных инвесторами в действие объектов и по договорам концессии), и Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу из выполнению мер, связанных с подготовкой и проведением чемпионата, а также для финансирования инвестиционных, инновационных, инфраструктурных и других проектов развития, которые имеют стратегическое значение и реализация которых будет содействовать развитию экономики Украины, в том числе импортозаменимых и экспортоориентированных отраслей».

Эта статья является наглядным примером коррупционности всей нашей правительственной политики.

Начнем с гарантий по обязательствам Государственной службы автомобильных дорог Украины (ГСАДУ). Как известно, главным источником финансирования деятельности ГСАДУ являются бюджетные средства. Таким образом, предоставление гарантий под привлечение кредитов для ГСАДУ является не чем иным как скрытым бюджетным финансированием, где бюджетные расходы не показываются в текущем бюджетном периоде и, естественно, не отображаются в размере реального дефицита госбюджета. Уже не говорю о том, что все работы по строительству и ремонту дорог должны направленно финансироваться государственным и местными бюджетами с прохождением соответствующей процедуры, связанной с подготовкой и проведением открытых и прозрачных тендеров относительно привлечения наиболее эффективных исполнителей этих услуг для правительства и местных органов власти.

Следует отметить также, что идея привлечения кредитов под гарантии правительства у нас постоянно заканчивается одним и тем же – правительство вынуждено возвращать кредиты за счет бюджета. Кроме того, в процитированную выше формулировку можно втиснуть что угодно, и только правительство в ручном режиме будет определять, кто и почему получит возможность привлечь средства на мировых финансовых рынках под его гарантии.

Не менее показательна также предусмотренная в статье 25 процедура «осуществления возмещения налога на добавленную стоимость плательщикам, у которых суммы налога задекларированы к возмещению до 1 мая 2010 года, подтверждены проверками и не возмещены на дату вступления в силу данного Закона. Это возмещение осуществляется путем его оформления облигациями внутреннего государственного займа сверх объемов, установленных дополнением №2 к данному Закону, с соответствующей корректировкой предельного объема государственного долга, определенного статьей 10 данного Закона, со сроком оборота пять лет». То есть, опять таки, само правительство фактически имеет возможность определять, кому возместить, а кому в принудительном порядке выдать ОВГЗ, к тому же даже без определения процентной ставки. При этом вообще непонятно, а что будет с возмещением налога, которое по состоянию на 1 мая не было подтверждено проверками. То ли возмещение можно вообще отложить на неопределенный срок, или, может, наоборот вернуть живыми деньгами, но при определенных «договоренностях» с налоговиками и руководством правительства.

Следовательно, пока еще как в целом в экономической политике, так и в сфере противодействия коррупции, правительство Азарова и Тимошенко похожи как близнецы, которые оказались у бюджетного корыта.

Борис Кушнирук, экономист