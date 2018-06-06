Бюджет Азарова: тернистым путем Тимошенко

Окрыленный ратификационным и бюджетным блицкригом, Азаров не жалел эпитетов для Тимошенко, назвав ее правительство «стаей», разграбившей бюджет... И сам пошел тем же путем... Окрыленный ратификационным и бюджетным блицкригом, Азаров не жалел эпитетов в адрес своей предшественницы – назвав правительство Тимошенко «стаей», разграбившей бюджет, он обратился к своему российскому визави с призывом обнародовать запись встречи, на которой Тимошенко, как он утверждает, также была готова безотказно продлить пребывание российского Черноморского флота на украинской территории.

Ирония заключается в том, что за полчаса до того, без слова обсуждения, “регионалы” приняли 245-ю голосами бюджет, который не просто принял эстафету от Тимошенко, – стыковочные модули бюджета-2010 и бюджета-2009 пригнались друг к другу так плотно, что образовали гармоничную управленческо-фискальную конструкцию. На словах клеймя и демонизируя Юлию Владимировну, открещиваясь и отрекаясь от политики ее правительства, в действительности правительство Януковича – Азарова своим бюджетом продлил основанное Тимошенко. Косметическое отличие между «пятитысячником» и «шеститысячником» (номера бюджетных законопроектов на 2010 год, разработанных правительствами Тимошенко и Азарова), конечно, есть, но ДНК у них общая. Те мероприятия и экономическая идеология (наращивание долга, бесконтрольная расходная булемия Стабилизационного фонда, уловки с возмещением НДС и т.п.), распинавшиеся на ток-шоу вчерашними оппозиционерами, теперь ими же берутся на вооружение.

Закон о повышении соцстандартов: творческая интерпретация Прошлогодний октябрьский закон 1646 о повышении социальных стандартов оказался блестящей политтехнологией, реализация которого добавилась к свержению Тимошенко, продолжает исполнять свою политтехнологическую роль. Помимо предвыборной идиосинкразии к данному закону (еще бы, “Регионы” вместе с Ющенко перехватывают первенство по популизму), Тимошенко еще раньше допустила другую ошибку, избавившись от своего главного экономического политтехнолога – Виктора Пинзеника.

Ведь именно Пинзенику, говорят, принадлежит авторство гениальной идеи, как укротить безудержный рост фонда заработной платы в бюджете. С этой целью было предложено развести понятие «минимальной зарплаты» и «размера должностного оклада (тарифной ставки) работника I тарифного разряда Единой тарифной сети». Эта идея была реализована впервые в бюджете на 2009 год, когда первый показатель был установлен – поквартально – на уровне 605, 625, 630, 650 гривен – в то время как второй был заморожен на уровне 545 гривен. Поскольку все оклады бюджетников вверх по тарифной сетке пересчитывались уже не от минимальной зарплаты, а от заякореного и обездвиженного первого тарифного разряда, это давало возможность в кризисный год удержать фонд оплаты труда в бюджетной сфере от роста неуправляемой задолженности.

В бюджете-2010 “регионалы” на полную воспользовались изобретением Пинзеника, записав за правительством право (пункт третий Переходных положений) «обеспечить в 2010 году повышение размера должностного оклада (тарифной ставки) работника I тарифного разряда Единой тарифной сети». При этом динамика пересмотра этого размера остается необнародованной и вряд ли она будет совпадать с изменениями минимальной заработной платы. Таким образом, экономятся миллиарды гривен – а заверения правительства в том, что оно полноценно учло в законе о бюджете требования закона о повышении социальных стандартов, – не соответствуют действительности.

Дефицит без тормозов

Другое родственное звено в ДНК бюджетов от Тимошенко и Азарова – это безразмерный дефицит. Объем дефицита в 58 млрд. грн. (или 5,3 процента ВВП), задекларируемый в первой статье бюджетного закона, – это от лукавого. На самом деле в тексте бюджета есть несколько статей, дающих правительству полный карт-бланш на увеличение дефицита на собственный вкус и усмотрение, не спрашивая разрешения ВР. Одалживаться сверх того потолка, который нарисован художниками Минфина в бюджете, можно в пяти случаях. Первое – если не выполняется план доходов бюджета (статья 78).

Второе – можно выпустить сколько угодно, вплоть до 30 млрд. грн., облигаций на рекапитализацию банков (статья 75).

Третье – можно набраться кредитов у международных финансовых институтов (статья 76).

Четвертое – выпустить для «народников». извините, для Аграрного фонда облигаций на еще пять миллиардов гривен (статья 77).

И пятое – если надумает власть провести в этом году местные выборы, то наготове статья 48, тоже позволяющая брать на финансирование выборов сверх объемов, установленных бюджетом.

Излишне говорить, что все эти возбудители дефицита были вмонтированы в бюджет-2009, и они в значительной мере привели к тому, что прошлогодний дефицит достиг астрономических 105 млрд. грн. Все эти бациллы галопирующего дефицита были скопированы и в сентябрьский проект бюджета от Тимошенко, а теперь – воспроизведены в бюджете ее, казалось бы, антипода Азарова. Разве что с одним отличием – Тимошенко, раздавая предвыборные квартиры, наращивала дефицит за счет Государственного ипотечного учреждения, а Азаров – нужно же чем-то угодить и литвиновцам – будет делать это, подкармливая облигациями Аграрный фонд.

Стабилизационный фонд – L’Immortal Двадцать две пули вынули из тела Жана Рено в последнем боевике L’Immortal («Бессмертный»), однако он выжил на горе своим врагам. Десятки обвинений всадили вчерашние пламенные оппозиционеры, а ныне – правительственные чиновники, в тело Стабилизационного фонда, обвиняя предшественников в бесконтрольности использования ресурсов из этой кормушки, окутанной флером полной неподотчетности. Казалось бы, с приходом к власти поборников фискальной прозрачности скончаться Стабилизационному фонду первому, и покатиться его голове, то есть соответствующей статье закона, его породившей, с плахи новой бюджетной политики.

Но где там – как Жан Рено, Стабилизационный фонд в бюджете 2010 года выпрямился в полную силу, добавил в весе (30 млрд. грн. в противовес тимошенковским 27 млрд., из которых использована была треть) и перенял у Тимошенко классическую дефиницию, на какие именно расходы (кроме прописанных в бюджете расходов на рудники, вооружения, Евро-2012 и т.п.) можно направлять его средства – на «прочие расходы». Это мечта каждого правительственного чиновника – получить строку в бюджете под названием «прочие расходы». Им вполне воспользовалась Тимошенко, чего только не финансируя под зонтиком «прочих расходов». Теперь эта мечта начинает сбываться и для Азарова.

Государственные гарантии – уже 45 миллиардов гривен

Правительство Тимошенко раздало государственных гарантий на миллиарды гривен и заслуженно подверглось критике тогдашней оппозиции и многочисленным вето тогдашнего президента. Прекратило ли эту практику нынешнее правительство? Почитайте статью 13 закона о бюджете – он благословил новые гарантии на сумму в 45 млрд. грн. Конечно, при “регионалах” эти гарантии будут даваться не на партийной, а на прозрачной и тендерной основе и исключительно под гарантированные бизнес-планы, стратегически важные для развития государства (ха-ха).

Возмещение НДС натурой

Одно из нареканий в адрес Тимошенко от “регионалов” касалось возмещения НДС зернотрейдерам натурой – то есть зерном. Вволю покритиковав Тимошенко, ее преемники теперь достойно оценили ее интеллектуальное достояние и. продлили практику возмещения НДС зерном статьей 88 свежепринятого закона о бюджете, забыв при этом по-джентльменски поблагодарить Юлию Владимировну.

...А за что больше всего ругали Тимошенко, – за закрытость фискальной и экономической информации. И было за что. Вот только сами же наступают на те же грабли. В расходах бюджета по коду бюджетной классификации 3511190 запланировано полмиллиарда гривен на субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мер по социально-экономическому развитию регионов. При этом ни единого намека, какие населенные пункты получают право на эту субвенцию ни в тексте бюджета, ни в объяснительной записке не найти.

Кто удивится, когда при отчете о выполнении бюджета за 2010 год (если практика таких отчетов вообще к тому времени будет существовать) страна узнает, что половина этой суммы была направлена в город Енакиево?

Станислав Голубенко