В Киеве на стройплощадке заживо сгорел человек

26 апреля, в 14 часов дня в Главное управление МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Милославско, расположенной в Деснянском районе столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огнем была охвачена бытовка на строительной площадке. Строители, которые находились рядом с вагончиком, пытались сбить пламя огнетушителями, но напрасно. Пожарные потушили огонь за считанные минуты, но, к сожалению, без жертв не обошлось. В бытовке на момент возгорания находился 48-летний мужчина, который сгорел заживо.

По словам одного из строителей, погибший плохо чувствовал себя после празднования собственного дня рождения, поэтому на работу на следующий день решил не выходить. Оставив мужчину одного напарник вышел из вагончика и закрыл за собой дверь. Впоследствии рабочие увидели густой дым, и услышали крики о помощи. Бросившись в бытовку они открыли зарытую дверь, но не успели. Мужчина, который так стремился вырваться из металлической клетки, упал прямо на их глазах. Как раз в этот момент пламя разгулялось еще сильнее, и все попытки извлечь тело изнутри не удались. Пришлось ждать пожарных, которые уже получили тревожный сигнал и спешили на спасение.

Согласно предварительной версии, пожар возник из-за неисправного электричества, к которому был подключен вагончик. Но окончательно причины установит следствие.