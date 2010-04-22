Луганская власть оказала Королевской хорошую услугу?

Политтехнолог, директор GMT group Анатолий ЛУЦЕНКО отмечает, что занимающийся внешней рекламой бизнес довольно уязвим для давления со стороны местной власти. Такое мнение А.ЛУЦЕНКО высказал, комментируя снятие в Луганской области ситлайтов еженедельника «Комментарии:» с анонсом интервью народного депутата Украины от БЮТ Наталии КОРОЛЕВСКОЙ.

Как сообщили УНИАН в GMT group, по словам А.ЛУЦЕНКО, «новая команда, которая уже продемонстрировала умение довольно быстро организовывать властную вертикаль, на местном уровне обнаруживает много шагов, которые напоминают поведения «слона в посудной лавке». Думаю, это объясняется тем, что в таких жестких корпоративных системах, представители власти на местах часто стараются «выслужится перед начальством», а в результате - его дискредитируют».

Как отметил политтехнолог, «примером такого «неадекватного» поведения местной власти может служить недавнее снятие на Луганщине ситилайтов с рекламой еженедельника «Комментарии:», на обложке которого было анонсировано интервью с Н.КОРОЛЕВСКОЙ на экономическую тематику. Причем, ситилайты «Комментариев» уже были предметом подобного отношения к себе. Этим, если мне не изменяет память, недавно занималась и «молодая команда» Киевского мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО».

Директор GMT group считает, что «подобного рода «активность» местной власти обусловлена, в том числе, и подготовкой к местным выборам. Ведь рекламный ресурс, как показала президентская кампания, есть если не определяющим, то очень важным. Вообще бизнес, занимающийся внешней рекламой, довольно уязвим для давления именно со стороны местной власти. Так как «разрешительная составляющая» в его структуре есть определяющей», - подчеркнул А.ЛУЦЕНКО.

«Подытоживая «луганский инцидент» с ситилайтами Н.КОРОЛЕВСКОЙ, хочу сказать, что, как правило, подобные несуразные действия властей в имиджевом плане подыгрывают тому, против кого они направлены. В данном случае - госпоже КОРОЛЕВСКОЙ. Создается дополнительный резонанс: «Снимают, - значит, боятся», - усредненное мнение обывателя. Хотелось бы напомнить, что в своё время «спиливание» бил-бордов кампании Виктора ЮЩЕНКО 2004 года в электоральном плане приносило значительно больше дивидендов, чем тогда, когда сюжет провисел в штатном режиме», - отметил политтехнолог.