Автопробег "Вокруг Украины" прошел Луганскую область

Автопробег "Вокруг Украины" прошел 19 апреля по дорогам Луганской области.

Колонна из 6 машин проехала через Лисичанск и Старобельск на Милово, где участники автопробега побывали в отделе пограничной службы имени Виктора Лазневых, сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского пограничного отряда.

В Милово участники автопробега побывали в музее начальника пограничной заставы, также их заинтересовала техника пограничников - они осмотрели тепловизионные комплексы, ознакомились и с бытом пограничников.

Кроме того, участники автопробега в Станично-Луганском районе осмотрели памятник "Слово о полку Игореве", Парк-музей каменных половецких баб в Луганском национальном университете и английские танки рядом с Луганским краеведческим музеем.

В тот ж день же автопробег "Вокруг Украины" отбыл в Донецк.

Справка УНИАН. Автопробег "Вокруг Украины" инициирован клубом автотуристов Doroga.UA и продлится 27 дней. За это время автомобилисты хотят объехать большую территорию, поэтому пытаются не выбиваться из графика. Главная цель пробега - проверить на практике текущее состояние дорожной и туристической инфраструктуры всех регионов Украины. Кроме того, целью является пропаганда внутреннего туризма в Украине, популяризация автомобильного туризма, раскрытие туристического потенциала украинских регионов.

Автопробег стартовал 13 апреля с площади Славы в Киеве и завершится там же 9 апреля, в День Победы.