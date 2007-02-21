Хирурги подрались во время операции

В одной из клиник Белграда двое хирургов подрались во время проведения операции, передает агентство Reuters.

Хирург Спасое Радулович (Spasoje Radulovic) вырезал пациенту аппендикс, когда в операционную заглянул другой врач, Драган Вуканич (Dragan Vukanic), и сделал коллеге замечание.

Слово за слово, между врачами завязалась перепалка. Потом вдруг Вуканич схватил занятого аппендицитом Радуловича за ухо и, повернув к себе, влепил мощную пощечину.

После чего вышел вон.

Радулович проследовал вслед за Вуканичем в больничный коридор, где между ними произошла финальная драка, окончившаяся синяками, разбитой губой, выбитыми зубами и сломанным пальцем.

Тем временем операция была успешно завершена усилиями одного из ассистентов.

Лента.ру