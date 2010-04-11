Во Львовской области в ДТП погибла студентка

Сегодня ночью (в 2.20) в селе Бабино Самборского району водитель автомобиля «Мицубиси», не справившись с управлением, выехал на левую полосу движения, смертельно травмировал на обочине дороги 16-летнюю девушку – студентку Самборского медицинского колледжа.

Об этом сообщила УНИАН начальник пресс-службы управления ГАИ ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана ДОБРОВОЛЬСКАЯ.

Она рассказала, что иномарка, наехав на девушку, съехала в кювет, при этом травмировав еще двух девушек – 10-классницу из села Бабино и студентку 5-го курса Львовского национального университета им. И.Франко. Девушки с травмами разной степени тяжести (черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга у школьницы и перелом шейки бедра у студентки) госпитализированы в больницу.

Как отметила начальник пресс-службы областного управления ГАИ, за рулем автомобиля «Мицубиси» находилась женщина - 35-летняя жительница города Самбора. По факту ДТП проводится расследование, эксперты проверяют анализы женщины-водителя на содержание алкоголя. Следственно-оперативная группа выясняет, что стало причиной дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщила С.ДОБРОВОЛЬСКАЯ, неподалеку от места ДТП находилась еще большая группа юношей и девушек, которые возвращались с концерта.