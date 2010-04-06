8-летний школьник из Кременчуга пытался самостоятельно выехать в Молдову
Говорит, хотел попасть в Россию...
Пограничники пункта пропуска "Платоново" в Одесской области обнаружили мальчика, который без сопровождения взрослых пытался выехать в Молдову.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Маленький пассажир автобуса "Днепропетровск – Кишинев" не вызвал никакого подозрения у своих попутчиков, пока сотрудники Госпогранслужбы не установили, что ребенок путешествует без сопровождения взрослых.
Путешественник назвался 8-летним жителем Кременчуга, учеником 2-го класса. По его словам, живет он с мамой и трехлетней сестрой, а хотел попасть в Россию к бабушке и папе. Каким образом он оказался на границе с Молдовой, непонятно, говорится в сообщении.
Пограничники передали мальчика сотрудникам отдела по вопросам несовершеннолетних Котовского райотдела милиции.