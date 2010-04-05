General Motors поставит на автомобили новую тормозную систему

Американский автоконцерн General Motors планирует к 2012 году установить систему приоритета торможения на все легковые автомобили, сообщает Би-Би-Си.

Принцип работы новой системы заключается в том, что при одновременном нажатии педалей газа и тормоза снижаются обороты двигателя, что должно предотвратить возможность произвольного ускорения автомобиля.

В начале года японский автогигант Toyota был вынужден отозвать 8 млн автомобилей из-за жалоб на дефекты.