General Motors поставит на автомобили новую тормозную систему
22:43, 05 апреля 2010Разное
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Приоритет - торможение
Американский автоконцерн General Motors планирует к 2012 году установить систему приоритета торможения на все легковые автомобили, сообщает Би-Би-Си.
Принцип работы новой системы заключается в том, что при одновременном нажатии педалей газа и тормоза снижаются обороты двигателя, что должно предотвратить возможность произвольного ускорения автомобиля.
В начале года японский автогигант Toyota был вынужден отозвать 8 млн автомобилей из-за жалоб на дефекты.
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