Милиция вернула в музей экспонат, кражу которого никто не заметил

Прикарпатская милиция вернула в Ивано-Франковский краеведческий музей похищенный раритет XVIII в., об исчезновении которого сотрудники музея и не догадывались.

Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области. Оперативники областного управления уголовного розыска УМВД Украины в Ивано-Франковской области обратились к администрации Ивано-Франковского краеведческого музея с просьбой проверить, все ли на месте в выставочных залах музейные экспонаты. Сотрудники музея на одном из стеклянных стеллажей выявили пустое место, где должны были бы храниться женские коралловые бусы XVIII века.

По словам руководителя уголовного розыска милиции Ивано-Франковской области Игоря БАБЮКА, во Львове в поле зрения милиционеров попал молодой мужчина, пытавшийся продать «ценителям» старинные кораллы и просил за них не менее одной тысячи долларов. Львовские милиционеры получили информацию, что продавец привез кораллы из Ивано-Франковска. Далее ивано-Франковские оперативники проверили вероятность кражи из музеев Ивано-Франковска.

По информации правоохранителей, 21-летний львовянин сознался, что совершил кражу из музея среди бела дня, воспользовавшись временным отсутствием в выставочном зале сотрудника музея. После совершения кражи он на автобусе поехал во Львов искать покупателей. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело.

В позапрошлом году из Ивано-Франковского краеведческого музея аналогичным способом похитили другой экспонат – подсвечник времен Галицко-Волынского княжества. За год во взаимодействии с коллегами из крымской милиции ивано-франковские оперативники не только задержали вора, но и разыскали похищенный экспонат.