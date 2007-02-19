Попытка самоубийства: в Киеве с моста прыгнул юноша

В дежурную часть столичной милиции сегодня в 11.25 поступило сообщение, что с Южного моста на лед Днепра упал молодой человек.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей МВД Украины в г. Киеве, наряд милиции («Беркута») и спасатели МЧС, которые прибыли к месту происшествия, сняли со льда мужчину и доставили его в больницу с тяжелыми травмами.

Как стало известно УНИАН от информированных источников, 22-летний мужчина таким образом пытался покончить жизнь самоубийством из-за проблем в личной жизни.