При столкновении мусоровоза с автобусом пострадали 20 человек

В Виннице возбуждено уголовное дело по факту столкновения рейсового автобуса с мусоровозом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Управления ГАИ ГУ МВД в Винницкой области Павел СОЛОНЕНКО.

По его словам, уголовное дело возбуждено по ст. 286 ч. 2 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть пострадавшего или причинившее тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

«Предварительная версия - водитель автобуса, который перевозил около 35 человек, не пропустил транспортное средство, двигавшееся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение транспортных средств», - сказал П.СОЛОНЕНКО.

По его словам, на время ДТП светофор работал в режиме мигания желтого цвета, и в плане организационного обустройства перекрестка, где произошла авария, проблем не было. «6.30 утра - там транспорта почти не было, перекресток открыт, и со всех сторон четко видно, куда двигаются транспортные средства, все дорожные знаки расставлены, дорожное покрытие в удовлетворительном состоянии», - подчеркнул П.СОЛОНЕНКО.

Он также сказал, что перед выходом на маршрут водитель автобуса прошел медицинский осмотр, а также был проверен сам автобус на пригодность к эксплуатации. «По данному транспортному средству по техническому состоянию вопросов нет, он технически исправен. Все документы, которые должны быть в соответствии с действующим законодательством, в порядке», - отметил П.СОЛОНЕНКО.

Заместитель начальника УГАИ ГУ МВД в Винницкой области сказал, что оба водителя опытные – водитель автобуса находится 18 лет за рулем, водитель мусоровоза – 14 лет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 марта, в Виннице в результате столкновения автобуса с мусоровозом 20 людей были госпитализированы, из них пятеро – в тяжелом состоянии. В больнице умерла пожилая женщина. Еще 7 лицам была оказана помощь на месте ДТП.