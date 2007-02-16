Авария на трассе “Киев-Харьков”: погибли трое и травмированы четверо человек
08:47, 16 февраля 2007Разное
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Столкновение микроавтобуса и грузовика
В Полтавской области, поблизости с.Абазовка, на автотрассе “Киев-Харьков” в результате столкновения микроавтобуса "Mercedes" с грузовым автомобилем "MAN" погибло трое и пострадали четверо человек.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадавшие госпитализированы в Полтавскую городскую клиническую больницу №1.
Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия - выезд микроавтобуса "Mercedes" на встречную полосу.
Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 16 человек и 130, - травмированы.
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