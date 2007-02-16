Авария на трассе “Киев-Харьков”: погибли трое и травмированы четверо человек

В Полтавской области, поблизости с.Абазовка, на автотрассе “Киев-Харьков” в результате столкновения микроавтобуса "Mercedes" с грузовым автомобилем "MAN" погибло трое и пострадали четверо человек.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадавшие госпитализированы в Полтавскую городскую клиническую больницу №1.

Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия - выезд микроавтобуса "Mercedes" на встречную полосу.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 16 человек и 130, - травмированы.