ООН запускает антитеррористический вэб-проект

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун инициировал создание онлайн-справочника, посвященного глобальной стратегии ООН в борьбе с терроризмом. Интернет-проект представит странам весь спектр ресурсов, которыми располагает Организация. Кроме того, он соберет воедино информацию из департаментов, программ и фондов, задействованных в глобальной антитеррористической стратегии ООН.

ООН намерена сосредоточить свое внимание на выявлении источников финансирования терроризма, защите и охране ядерных, радиологических, химических и биологических материалов.

В рамках этого проекта ООН готова оказать помощь государствам в разработке национального антитеррористического законодательства, поддержке программ защиты прав человека, образовательных проектов воспитания толерантности.

РИА "Новости"