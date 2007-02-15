Кабмин подал иск на бездействие Ющенко

Кабинет Министров подал административный иск на бездействие Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в вопросе освобождения Арсена АВАКОВА от должности председателя Харьковской облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, информация об этом размещена на веб-сайте Харьковского горсовета.

Согласно сообщению, «вчера на заседании Кабинета Министров Украины было принято Постановление об обращении с административным иском в Печерский районный суд города Киева на бездействие Президента Украины по освобождению Арсена АВАКОВА от должности председателя Харьковской облгосадминистрации».

В тексте иска, на который ссылается веб-сайт горсовета, отмечается, что сессия Харьковского облсовета 3 июня 2006 г. признала неудовлетворительной роботу А.АВАКОВА в должности председателя Харьковской ОГА и выразила ему недоверие.

В иске приводится ряд норм законодательства, в соответствии с которыми то или другое государственное должностное лицо должно быть освобождено в случаях, как это имеет место с А.АВАКОВЫМ.

Истец Кабинет Министров Украины просит суд «признать противоправной бездеятельность Президента Украины» относительно неприятия решения об отставке А.АВАКОВА, а также обращается в суд с просьбой «обязать Президента Украины принять решение» об отставке губернатора.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Виктор ТИХОНОВ внес в Верховную Раду законопроект, в котором предлагается рекомендовать Президенту В.ЮЩЕНКО безотлагательно принять решение об освобождении А.АВАКОВА от должности председателя Харьковской облгосадминистрации.