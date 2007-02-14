Аэробус А-319 чудом избежал крушения во Внуково (схема)

Происшествие в московском аэропорту «Внуково» (самолет «Челленджер-850» упал на взлетно-посадочную полосу) могло иметь более серьезные последствия, если бы не четкое поведение авиадиспетчеров. Во время крушения бизнес-самолета на взлетно-посадочную полосу выруливал А-319 со 130 пассажирами на борту, пишет «Комсомольская правда». Он должен был вылетать в Гамбург.

Диспетчеры успели предотвратить взлет аэробуса. Большую схему смотрите тут

Диспетчеры дали ему команду срочно отворачивать от пятой рулежной дорожки, возле которой горел керосин из упавшего «Челленджера». Аэробус успел отвернуть и вернулся на стоянку.

Фото ”Твой день”

Напомним, что 15-местный пассажирский самолет «Челленджер-850», вылетавший в Берлин, где должен был пройти плановое обслуживание, во вторник в 16.30 потерпел крушение в аэропорту «Внуково». Самолет едва успел подняться над землей на 25 метров, как вдруг резко завалился на правое крыло, будто собирался выполнить «бочку» - фигуру высшего пилотажа, когда самолет прокручивается вокруг своей оси на 360 градусов.

«Челленджер» рухнул рядом со стоянками самолетов у взлетно-посадочной полосы. К счастью, самолет летел без пассажиров.

Из-под обломков «Челленджера» вытащили 31-летнего командира судна Константина Санникова, американского пилота Газвани Ашиши и борт-инженера Вячеслава Назаревича. Все трое пострадавших - в очень тяжелом состоянии.