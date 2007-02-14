Валентинов День: Денги давай!

Мнение

Женщина на выходе из метро вручила мне флаер. Надо сказать, когда мне суют флаера и бесплатные газеты, я уподобляюсь Шуре Балаганову, то есть действую машинально. Зная, насколько черств хлеб людей, раздающих подобного рода продукцию, я всегда беру все, что мне вручают, и аккуратно доставляю до ближайшей урны. Свои действия я произвожу, даже не глядя на «подарки», но тут глаз как-то случайно зацепил: «Распродажа, посвященная Дню Всех Влюбленных». В самой надписи ничего страшного не было, резанула дата проведения распродажи – 12-17 февраля…

Я и раньше не сомневался, что миф о священнике Валентине, который тайно венчал влюбленных вопреки указу императора-тирана, специально поддерживается торгашами. И все делается для создания лишнего повода вынудить людей совершать покупки. Мне не приходило в голову сомневаться, что за каждое упоминание об этом «празднике», например, на эфэмке, корпорации платят по тысяче долларов. За небольшую «валентинку» на последней полосе газеты – пять тысяч долларов, за сюжет на телевидении – на тебе десять тысяч долларов и т. д. Но теперь я точно уверен: легенду о Святом Валентине торгаши и сочинили.

Кроме того, что вам любой священник скажет об отсутствии в житии Святого Валентина Римлянина упоминаний о тайном венчании христиан, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: нас «разводят» разными байками. Например, на сайте http://valentin-day.ru история священника обрастает такими подробностями. Оказывается, Валентин за свою деятельность не только был брошен в тюрьму, но там в него влюбилась дочь тюремщика. Священник ответил ей взаимностью. Так как видеться они не могли, им приходилось общаться с помощью переписки. «В день казни - 14 февраля 270 года, отважный священник послал своей возлюбленной последнюю записку с подписью «От Валентина». Такими словами заканчивается эта трогательная легенда. Ну, скажите, нормальный человек может поверить в такое?

Если в Яндексе или Гугле набрать слова «День Святого Валентина», поисковики первым делом выдадут вам целые ресурсы, посвященные этой теме. Признаем, торговцы не поленились: на этих сайтах все разжевано и разложено по полочкам, и понять, что к чему, может даже самый модный радио-диджей. Вам не надо думать, за вас уже все сделали. Например, у вас не варят мозги, чтобы придумать поздравление любимому человеку в прозе, вы заходите сюда: и: «Девочка моя, я испытываю к тебе невероятно большое и воистину прекрасное чувство, без которого человек не живет, а просто существует, - это любовь. Ты для меня всё и даже больше, ты - та, ради которой я начал жить и дышать.

Я люблю тебя, и буду любить вечно!» Или: «Мой нежный ангел! С того мгновения, как я увидел Вас, мое сердце на века осталось в Вашем плену».

Определенно, это любовь.

А то еще мы здесь можем ознакомиться с сценарием проведения праздникадля детей 3-4 класса: Правильно, принятие Дня Святого Валентина нужно закладывать с детства, чтобы, как только у подрастающего молодого человека появились деньги, он их не потратил по СВОЕЙ воле. А вот и отрывки из сценария. Ведущий задает присутствующим такой вопрос:

«Мальчик, который вам нравится, поскользнулся и смешно растянулся на льду. Что вы сделаете:

а) засмеётесь и поможете подняться;

б) не засмеётесь;

в) поступите по-другому. Как?

Или: «Мама послала вас за хлебом. В магазине вы встретили девочку, которая вам нравится. Ей не хватает на шоколадку как раз столько, сколько мама вам дала на хлеб. Что вы сделаете:

а) отдадите ей деньги, чтобы она купила шоколадку;

б) купите хлеб и уйдете;

в) поступите по-другому. Как?»…

Размышления о различных «Днях», приводят к мысли о классификации праздников на государственные и религиозные – их устраивают соответствующие институты. Но эти институты консервативны и неповоротливы в сравнении с институтами, которые могут красиво «подогнать» праздник коммерческий, каким и является так называемый День Святого Валентина. Другое дело, почему общество с такой безоговорочной радостью и скоростью вобрало в себя этот праздник? Причина, как мне кажется, состоит в том, что оно, мягко говоря, больно. Каждой отдельно взятой единице депрессивного социума не хватает любви – мы просто не способны ее вырабатывать в нужном количестве. Но вместо того, чтобы взглянуть внутрь себя и осознать этот факт, мы идем в магазин, где девочка с пластмассовой улыбкой вручает нам «валентинку»: «У нас сегодня скидки!» Мы покупаем товар и дарим его условно любимым людям. Внутренней пользы от этого никакой, зато где-то нами поставлена «галочка». Продавцы аплодируют в потные ладошки.

Радость наша недолгая, но ведь и отдел маркетинга не дремлет, он перетряхивает календарь в поисках новых дат. Что там: День Земли, Татьянин День, не забываем и старые советские праздники – 23 февраля, 8 марта, старый Новый год. Подарочки, подарочки… Покупаем, покупаем…

Кстати, знаете, что вместе с «валентинками» продают на той ярмарке, с рассказа о которой я начал эту статью? Шубы, меховые изделия, головные уборы. «Зимние вещи залежались, помоги нам, Валентин!», - так должны своему святому молиться продавцы.

Лично мне это все страшно не нравится, а потому, если меня сегодня кто-то одарит «валентинкой», я ее демонстративно разорву в клочья. Покупать на ярмарках ничего не буду и, как только услышу слова «День Святого Валентина», закрою уши. Предлагаю всем присоединиться к акции протеста. Что же касается чувств, то я свою жену люблю и без всякого Валентина.

И еще. 14 февраля православная церковь чтит Святого Трифона. В этот день девушки просят послать им хорошего жениха. Сдаю эту информацию без малейшего страха, что ею воспользуются торгаши: День Святого Валентина – для «всех влюбленных», тут же целевая аудитория - в основном, юные незамужние девушки. Наверняка многие из них еще только учатся, не работают, а потому безденежные, и для продавцов особого интереса не представляют.

Алексей Подорожный, Харьков