40-летний водитель автобуса умер за рулём

В Симферополе автобус "Богдан", водитель которого умер за рулем, выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору. В результате данного ДТП, случившегося 12 февраля, травмы получила пассажирка маршрутки, сообщили УНИАН в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма.

Как говорится в сообщении пресс-службы, водители проезжающих автомобилей, которые поспешили на помощь водителю и пассажирам маршрутки, рассказали сотрудникам ГАИ, что "у водителя не было признаков жизни". Врачи "скорой помощи", прибывшие на место ДТП, констатировали смерть водителя - симферопольца, 1966 года рождения.

В ГАИ отмечают, что только благодаря стечению обстоятельств, в салоне автобуса находилось мало пассажиров - 4 человека. При этом пассажирка автобуса - двадцатилетняя девушка - получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

В Госавтоинспекции Крыма отмечают, что по результатам проверок ГАИ в крымских автохозяйствах, предрейсовые медицинские осмотры зачастую проводятся формально. "И, если будет установлено, что такая формальность стала причиной ДТП, то врачу, разрешившему выезд на линию больному или уставшему водителю, грозит уголовная ответственность", - отмечают в ГАИ.