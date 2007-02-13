Американец застрелил четырех людей в супермаркете (фото)

Полицейский возле тела убитого внутри супермаркета Солт Лейк Сити. Фото АР

Четверо людей погибли в результате стрельбы в супермаркете американского городка - Солт Лейк Сити в штате Юта. Есть раненые, но их количество уточняется, сообщает 5 канал . По предварительным данным, неизвестный мужчина с автоматическим оружием ворвался в магазин и открыл беспорядочную стрельбу по посетителях.

Трагедия произошла около семи часов вечера по местному времени, на тот момент в супермаркете было многие посетителей. Злоумышленника застрелили на месте сотрудники службы спасения 911 - которые прибыли за считанные минуты. Согласно предварительной информации нападающий действовал самостоятельно. Полиция изучает дело и выясняет мотивы.

И еще один инцидент произошел в Филадельфии. Неизвестный мужчина ворвался в одно из зданий - где убил троих человек и тяжело ранил еще одного. После чего нападающий покончил жизнь самоубийством.