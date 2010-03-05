Мужчина, называющий себя пророком, собрал с инвесторов $6 млн

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обратилась в суд с иском против мужчины, выманившего у инвесторов 6 миллионов долларов рассказами о своих экстрасенсорных способностях, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на New York Times.

Житель Калифорнии Шон Дэвид Мортон называет себя "американским пророком" и уверяет, что необычайные психические способности, развитые им во время обучения у буддистских монахов в Непале, позволяют ему предсказывать будущее. В частности, по словам самого Мортона, он безошибочно предсказал все случаи "роста и спада рынка за последние 14 лет".

Своих потенциальных инвесторов Мортон находил, выступая в радиопрограммах, посвященных паранормальным явлениям, а также с помощью своего интернет-сайта и специальной информационной рассылки, у которой было не менее 20 тысяч подписчиков.

Люди отдавали свои средства в распоряжение трех компаний, созданных Мортоном и его супругой Мелиссой. По данным SEC, Мортон обещал инвесторам вложить их деньги в покупку иностранной валюты и гарантировал прибыль в размере до 117% за пять месяцев. На самом же деле в обещанные операции мужчина вложил лишь около половины из отданных в его распоряжение денежных средств. Остальные деньги пошли на самые разные цели, в том числе, согласно информации комиссии, 240 тысяч долларов Мортон вложил в созданную им самим религиозную организацию "Институт исследования прорицания" (Prophecy Research Institute).

Ни сам Мортон, ни его жена никак не прокомментировали обвинения SEC, отмечает New York Times. Однако в 2009 году, когда комиссия проводила расследование деятельности Мортонов, семейная пара говорила, что все обвинения, выдвигаемые против них - не более, чем нападки "... бесчестных и некомпетентных сотрудников SEC".