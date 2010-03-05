Во Львове гаишники будут поздравлять женщин-водителей

Сегодня во Львове работники ГАИ будут поздравлять женщин-водителей.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Управления ГАИ во Львовской области Светлана ДОБРОВОЛЬСКАЯ, всем женщинам-водителям, которые не нарушали правила дорожного движения и не имеют неуплаченных штрафов, будет вручаться праздничный торт, а женщинам-водителям, которые допустят нарушения на дорогах, «вместо торта будут дарить буклет с указанием новых размеров штрафов за нарушение Правил дорожного движения».

По словам С.ДОБРОВОЛЬСКОЙ, уже заказаны 300 тортов для подарков женщинам-водителям.

Также С.ДОБРОВОЛЬСКАЯ сообщила, что в УДАИ Львовской области работают две женщины, непосредственно патрулирующие автодороги.