Три женщины, пострадавшие при взрыве в Луганске, умерли в больнице

Три женщины, которые пострадали во время взрыва, произошедшего 3 февраля в кафе «Суп Хауз» в Луганске, умерли вчера в больнице.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель главного врача областной клинической больницы Сергей БАБЕНКО, вчера в областной клинической больнице умерли три женщины, которые после взрыва были госпитализированы в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии с ожогами кожи от 65 до 90%.

По его словам, на лечении остаются 7 пострадавших, состояние которых не вызывает на сегодняшний день беспокойства. Трое пострадавших вчера были выписаны домой. Еще одного пострадавшего, мальчика 7 лет, из реанимационного отделения детской областной больницы перевели в токсикологическое отделение.

Как сообщал УНИАН, третьего февраля во время взрыва в кафе “Суп хаус”, расположенном в центре Луганска, погибли два человека. 14 человек были госпитализированы с ожогами от 50 до 70% поверхности тела. Для оказания материальной помощи пострадавшим из соответствующего фонда города выделили 10 тыс. грн. Из городского бюджета семьям погибших выделили по 1 тыс. грн., пострадавшим - по 500 грн. Кроме того, за счет внебюджетных средств семьи погибших получили по 2,5 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Государственного комитета по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору в Луганской области, причиной взрыва в кафе стало нарушение техники безопасности при использовании сжатого газа.