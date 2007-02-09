Сыновья Ющенко и Ахметова - во главе рейтинга самых завидных женихов Украины

Боксер Владимир КЛИЧКО, 21-летний Андрей ЮЩЕНКО (сын Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО) и 18-летний Дамир АХМЕТОВ (сын бизнесмена и народного депутата Рината АХМЕТОВА) возглавили рейтинг самых завидных женихов Украины.

Соответствующий рейтинг 15-ти самых завидных женихов и невест Украины опубликовал сегодня журнал «Фокус».

Рейтинг самых завидных невест возглавили 20-летняя модель Снежанна ОНОПКА, 24-летняя Мария ПИНЧУК (дочь владельца корпорации «Интерпайп» Виктора ПИНЧУКА) и 22-летняя Екатерина БОГОЛЮБОВА (дочь совладельца группы “Приват” Геннадия БОГОЛЮБОВА).

Самыми обеспеченными и красивыми женихами Украины также названы (в соответствии с местом в рейтинге) 24-летний Артур МХИТАРЯН (президент компании «Познякижилстрой»), 26-летний Олесь ДОВГИЙ (секретарь Киевсовета), 27-летний Вахтанг ВАСАДЗЕ (глава наблюдательно совета ОАО «АвтоЗАЗ»), 28-летний Денис БАСС (и.о. заместителя председателя КГГА), 33-летний Николай ЛАГУН (собственник «Дельта Банка»), 25-летний Виктор ЯНУКОВИЧ (народный депутат Украины, сын премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА), 28-летний Максим ЛАВРИНОВИЧ (управляющий партнер юридической фирмы «Лавринович и Партнеры», сын министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА), 34-летний Максим ТИМОШЕНКО (президент Международного общественно-патриотического фонда «Дни Украины»), 22-летний Александр РОДНЯНСКИЙ (сын председателя директоров канала «Студия «1+1» Александра РОДНЯНСКОГО), 21-летний Богдан ЗВАРИЧ (сын представителя Президента в ВР Романа ЗВАРИЧА), 28-летний Олег ЛИСОГОР (чемпион мира и Европы по плаванию) и 22-летний Артем МИЛЕВСКИЙ (форвард киевского ФК «Динамо»).

Самыми обеспеченными и красивыми невестами Украины также названы (в соответствии с местом в рейтинге) 21-летняя Анжелика КОЛОМОЙСКАЯ (дочь совладельца группы “Приват” Игоря КОЛОМОЙСКОГО), 22-летняя Анна ТИГИПКО (дочь совладельца финансовой группы “ТАС” Сергея ТИГИПКО), 22-летняя Инна ЦИМБАЛЮК (финалистка конкурса “Мисс Вселенная-2006”), 22-летняя теннисистка Елена БОНДАРЕНКО, 22-летняя певица и телеведущая Тина КАРОЛЬ, 22-летняя Анна БЕССОНОВА (многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике), 25-летняя Александра НИКОЛАЕНКО (представитель конкурса “Мисс Вселенная” в Украине), 19-летняя Александра ЧЕРВОНЕНКО (дочь губернатора Запорожской области Евгения ЧЕРВОНЕНКО), 24-летняя Яна КЛОЧКОВА (четырехкратная чемпионка мира по плаванию), 30-летняя Елена ЛУКАШ (первый заместитель министра Кабинета Министров – начальник управления правового обеспечения), 28-летняя телеведущая Василиса ФРОЛОВА и 17-летняя Маргарита КЕРГИНА (дочь президента агентства моделей Karin MMG Влады ЛИТОВЧЕНКО).