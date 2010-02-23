Высокий гость из Москвы. Великий праздник у украинского народа…

Великий празник в українського народу - Дарма що люди держать строгій піст: Новому Президенту на догоду З Москви прибуде височайший гість. Ні, не Медведєв – єсть там и повише, І не його начальственний прем’єр, - Єго Святєйшество Кирило, іже Всєм православним скромності примєр. Він піднесе народному обранцю Прославлені монашеські котли, Щоб дньом и ночью, ввечері і вранці Звіряли час з Москвой коварниє хохли. Народное творчество, февраль 2010 года

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